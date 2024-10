POL-HRO: Versuchte räuberische Erpressung in Schwerin

Rostock (ots) -



Am 19.10.2024 gegen 20:35 Uhr kam es in Schwerin, Platz der Freiheit

zu einer versuchten räuberischen Erpressung mit einer Machete.



Die zwei Geschädigten befanden sich mit den späteren beiden

Tatverdächtigen (41 sowie 29-jährige Deutsche) in der Straßenbahn der

Linie 2 und stiegen gemeinsam am Platz der Freiheit aus. Der

29-jährige Tatverdächtige sprach die Geschädigten nach dem Verlassen

der Straßenbahn mit den Worten "Pech gehabt. Bargeld her!" an.

Währenddessen zog der Tatverdächtige eine 100 cm lange Machete hervor

und richtete diese in Richtung der Geschädigten.



Die beiden Geschädigten riefen um Hilfe und liefen weg. Zu einer

Geldübergabe kam es nicht. Aufgrund der guten Personenbeschreibung

konnten die beiden Tatverdächtigen in der Wismarschen Straße durch

die Polizeibeamten festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Bei

der Durchsuchung wurden neben der Machete auch ein Faustmesser, ein

Jagdmesser sowie eine geladene Schreckschusspistole sichergestellt.



Es wurde eine Anzeige der versuchten räuberischen Erpressung

aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell