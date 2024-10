POL-NB: Traktor beschädigt Strommast bei Maxfelde (LK MSE)

Malchin (ots) -



Am Abend des 18.10.2024, gegen 18:50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle des Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mitgeteilt, dass es zu einem Unfall auf einer Ackerfläche in der Nähe der Ortschaft Maxfelde gekommen ist. Der 37-jährige deutsche Fahrer eines Traktors ist bei Feldarbeiten gegen einen Strommast gefahren und dieser sei dabei abgeknickt.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Malchin fanden auf dem Acker den Traktor unter dem abgeknickten Holzmast vor. Da der Strom noch floss und eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, befand sich der Fahrzeugführer des Traktors noch im Fahrerhaus. Durch den Stromversorger konnte die Leitung gegen 20:10 Uhr abgeschalten werden und der Traktorfahrer konnte wenig später das Fahrzeug verlassen. Er blieb unverletzt. Am Traktor entstand geringer Sachschaden. Der Strommast wurde bei dem Zusammenstoß vollständig durchbrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Die Ortschaft Maxfelde ist derzeit ohne Stromversorgung, soll jedoch in Kürze durch Aggregate notversorgt werden.

Die Feuerwehren Stavenhagen und Pribbenow waren mit 17 Kameraden vor Ort.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell