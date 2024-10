POL-NB: Betrunkener Radfahrer fährt Fußgängerin an

Waren (ots) -



Am 18.10.2024 gegen 19:15 Uhr kam es auf dem neuen Markt in 17192 Waren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei stand die 13-jährige deutsche Fußgängerin auf dem Neuen Markt in Waren, als zwei Fahrradfahrer auf sie zufuhren. Als diese an ihnen vorbeifahren wollte streifte der eine Radfahrer die Geschädigte und verletzte sie dabei. Anschließend fuhren die beiden Radfahrer davon. Die Geschädigte verfolgte die Radfahrer bis zu einem im Umfeld befindlichen Netto-Markt. Von dort verständigte sie über ihren zwischenzeitlich informierten Vater die Polizei. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevier Waren zum Einsatz gebracht. Durch diese konnten die beiden Radfahrer anhand der Zeugenaussage der Geschädigten festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der beiden Radfahrer festgestellt. Diese ergaben beim Unfallverursachenden Radfahrer einen 35-jährigen Rumänen einen Wert von 1,14 Promille und bei seinem 24-jährigen rumänischen Begleiter einen Wert von 1,87 Promille. Gegen den Unfallverursacher wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und gegen seinen Begleiter wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Die Geschädigte begab sich zur Versorgung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



