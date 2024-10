POL-HRO: Stark alkoholisierter Mann belästigt Anwohner

Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend, gegen 20:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Heinrich-Tessenow-Straße im Stadtteil Dierkow gerufen. Dort sollte sich ein stark alkoholisierter Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses aufhalten und die Anwohner belästigten. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde den eingesetzten Kräften bekannt, dass der 46-jährige Deutsche eine Jugendliche im Vorbeigehen unsittlich berührt haben soll.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,42 Promille. Die Beamten der Polizeiinspektion Rostock nahmen den bereits polizeibekannten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.



Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen



