POL-NB: Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall in Neubrandenburg

Am 18.10.2024 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Lindenhofer Straße in Neubrandenburg nachdem ein 68-jähriger deutscher Fahrzeugführer die Vorfahrt missachtete und im Anschluss mit einem 66-jährigen Fahrzeugführer seitlich kollidierte. Der 66-Jährige wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in das Klinikum verbracht. Der 68-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge fahren aufgrund des Aufpralls nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro. An der Unfallstelle Lindenhofer Straße Ecke Quarzstraße kam es zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme zu Verkehrseinschränkungen und halbseitiger Straßensperrung.



