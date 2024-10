POL-HRO: Mehrere Diebstähle - 35-jähriger Tatverdächtiger identifiziert

Rostock (ots) -



Die Polizeiinspektion Rostock hat gestern einen 35-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen gefasst, der im Laufe des Tages mehrfach durch Diebstahlsdelikte in der Hansestadt aufgefallen ist.



Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Tatverdächtigen zunächst auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Handwerkerstraße im Stadtteil Schmarl, als dieser gegen 13:30 Uhr sich in Fahrzeuge gesetzt und Wertgegenstände aus geparkten Fahrzeugen entwendet haben soll, sogar während die Besitzer ihre Einkäufe ins Fahrzeug einluden. Die Zeugin informierte umgehend die Polizei Rostock, die in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei schnell zum Einsatz kam.



Die Beamten der Bundespolizei konnten die Person, die genau der Beschreibung der Zeugin entsprach, kurze Zeit später im Nahbereich in der Industriestraße aufgreifen. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass dieser bereits am Vormittag im Bereich des Rostocker Hauptbahnhofs wegen ähnlicher Diebstahlsdelikte aufgefallen war. Während einer Durchsuchung konnte bei dem Mann diverses Diebesgut aus den zuvor angegriffenen Fahrzeugen aufgefunden werden.



Nachdem der Mann bereits am Vormittag und Nachmittag durch Diebstähle auffällig geworden war setzte er seine kriminellen Handlungen gegen

17:45 Uhr fort. In einer Rostocker Straßenbahn soll er versucht haben, Wertsachen aus Jacken und Rucksäcken der Fahrgäste zu entwenden. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Tatverdächtigen und verständigte die Beamten.



Die Polizei konnte den Mann feststellen und nahm den 35-Jährigen im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rostock wurde der 35-Jährige in weiterer Folge wieder entlassen.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen gegen den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann aufgenommen und prüft nun, inwieweit der Tatverdächtige für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.



Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Zeugen. Zusätzlich möchte die Polizei erneut die Bevölkerung dafür sensibilisieren Wertgegenstände nicht offen und griffbereit in Fahrzeugen liegen zu lassen. Ein Zugriff durch Täter dauert in einem günstigen Moment nur wenige Sekunden, auch die sich im Nahbereich befindlichen Eigentümer schrecken Tatverdächtige nicht ab.



