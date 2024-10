POL-HRO: 65-Jährige verursacht stark alkoholisiert Auffahrunfall

Schwerin (ots) -



Gestern Mittag ereignete sich in der Wittenburger Straße ein Auffahrunfall, bei dem eine 65-jährige deutsche Autofahrerin unter starkem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs, ein Hyundai Tucson, muss sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr stellen. Im Zuge dessen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein der 65-jährigen Deutschen sichergestellt.



Die Fahrerin des verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugs, das in den Unfall verwickelt war, besitzt die deutsche und usbekische Staatsangehörigkeit.



