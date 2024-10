POL-NB: Ehrung für Zivilcourage für Fälle aus Waren und Demmin

Details anzeigen Gruppenfoto zur Erinnerung: Die Geehrten mit ihren Präsenten und Begleitern sowie mit Antje Finnern, Leiterin der Polizeiinspektion Neubrandenburg, und ihr Stellvertreter, Falko Haack. Gruppenfoto zur Erinnerung: Die Geehrten mit ihren Präsenten und Begleitern sowie mit Antje Finnern, Leiterin der Polizeiinspektion Neubrandenburg, und ihr Stellvertreter, Falko Haack.

Am Mittwochnachmittag hat die Leiterin der Polizeiinspektion Neubrandenburg, Antje Finnern, zwei Bürger aus der Region für ihre Zivilcourage geehrt.



Kathleen Taedcke, Mitarbeiterin im Warener Norma, bemerkte am 10. Mai, dass eine Frau mit einem vollen Einkaufswagen ohne Bezahlung das Geschäft verlassen wollte, während ein Mann sie an der Kasse ablenken wollte. Die 39-Jährige erkannte die Straftat, rannte hinterher und wollte die drei Täter davon abhalten, im Auto zu fliehen. Sie nahm den leeren Einkaufswagen und stellte sich damit vor das Auto. Der Fahrer fuhr an und verletzte die Frau dabei leicht. Richtigerweise ließ sie dann den Einkaufswagen los, bevor Schlimmeres passieren konnte.

Von den Tätern fehlt zwar weiter jede Spur, jedoch konnten andere umstehende Zeugen während des mutigen Einsatzes von Frau Taedcke Fotos von den Verdächtigen und dem Auto machen. Dieses Material hilft der Polizei ebenfalls bei den weiteren Ermittlungen.



Auch Ronny Mackiol aus Demmin hat etwas ähnlich Abenteuerliches erlebt. Am 19.04. hatten er und eine Nachbarin früh morgens gegen 04:40 Uhr auffällige Geräusche und Taschenlampenlicht im Keller in der Pestalozzistraße in Demmin bemerkt. Sie vermuteten einen Einbrecher. Kurzerhand gingen beide in den Keller. Dort trafen sie auf den mutmaßlichen Dieb. Er wollte weglaufen, wurde aber von Herrn Mackiol daran gehindert und festgehalten. Er wehrte sich heftig und warf auf die Nachbarin eine Ukulele, wodurch die Frau leicht verletzt. Die Polizei konnte den Täter am Ende vom 42-jährigen Ronny Mackiol übernehmen.



Die Leitende Polizeidirektorin Antje Finnern machte in ihrem Dank auch klar, wie wichtig mutiges Handeln und Einschreiten in der Gesellschaft ist. Sie betonte gleichzeitig, dass man immer an die eigene Sicherheit denken muss: "Zivilcourage ist auch, nicht wegzuschauen und die 110 zu wählen."



Die beiden Geehrten haben Präsentkörbe und Urkunden erhalten. Im Anschluss an die offizielle Ehrung haben Kathleen Taedcke, die in Begleitung ihrer Töchter und Schwägerin war, und Ronny Mackiol, in Begleitung seiner Tochter, noch eine Führung durchs Revier bekommen inklusive Streifenwagen, Schutzausrüstungen und Gewahrsamszellen.



