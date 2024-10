POL-HRO: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Schwerin/ Altstadt (ots) -



Am 17.10.2024 gegen 21:22 Uhr ereignete sich am Grunthalplatz in

Schwerin ein Verkehrsunfall mit einem Bus. Zum Zeitpunkt des Unfalls

befanden innerhalb des Busses weder Fahrer noch Fahrgäste.

Durch vermutlich unzureichende Sicherung rollte das Fahrzeug

rückwärts aus der Haltestelle. Dabei überquerte er die Wismarsche

Straße in Schwerin und prallte mit dem Heck gegen eine Hauswand. Der

Bus kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte

beide Fahrspuren, den Bürgersteig und die Straßenbahnschienen.

Der Bereich der Unfallstelle war für 45 Minuten voll gesperrt.

Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der Bus war nicht

mehr fahrbereit. Die Hauswand des angrenzenden Gebäudes wurde

ebenfalls erheblich beschädigt. Die Fahrbahn wurde aufgrund

auslaufender Betriebsstoffe durch die Berufsfeuerwehr Schwerin und

einen angeforderten Abschleppdienst gereinigt. Es entstand ein

Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.



