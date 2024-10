POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

A20/ Rostock Südstadt (ots) -



Am 17.10.2024 gegen 16:38 Uhr ereignete sich auf der BAB 20,

Fahrtrichtung Lübeck, zwischen den Anschlussstellen Rostock Südstadt

und Rostock West, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein

38-Jähriger iranischer Fahrzeugführer kam aus ungeklärter Ursache auf

der Überholspur zunächst nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf

den PKW eines Ehepaares (60 und 62 Jahre) auf. Dieser befand sich

ebenfalls auf der Überholspur. In der Folge des Zusammenstoßen

schleuderte dieser gegen das Auto des 22-Jährigen Fahrers, welcher

sich auf dem rechten Fahrstreifen befand.

Durch den Unfall wurden der 38-Jährige sowie der 62-Jährige Fahrer

schwerverletzt, die 60-Jährige Beifahrerin wurde leichtverletzt und

in Krankenhäuser eingeliefert. Der 22-Jährige Fahrzeugführer blieb

unverletzt. Sein Fahrzeug bleib fahrbereit.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro. Die

Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Die DEKRA war zur

Unfallursachenermittlung im Einsatz. Die Feuerwehr sowie die

Autobahnmeisterei kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn.



Sofern die Nationalitäten nicht gesondert erwähnt wurden, handelt es

sich um Beteiligte mit einer deutschen Staatsangehörigkeit.



Christian Rotzoll

Polizeioberkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell