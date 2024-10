POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 17-jährigen aus Dobbertin

Dobbertin (ots) -



Der mit Öffentlichkeitsfahndung Gesuchte 17-Jährige kam im Laufe des

Nachmittags wohlbehalten in die Einrichtung für hilfsbedürftige

Menschen in Dobbertin zurück.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,

die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen

persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



