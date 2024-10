Polizei sucht nach 17-Jährigem aus Dobbertin

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Die Polizei Plau am See sucht derzeit nach dem 17-jährigen Julian Seifert. Dieser wurde letztmalig am 16.Oktober 2024 gesehen als er mit einem blauen Mountainbike das Kloster Dobbertin verließ. Bei dem Diakoniewerk Dobbertin handelt es sich im eine Einrichtung für hilfsbedürftige Menschen. Es besteht die Möglichkeit, dass er von Dobbertin nach Güstrow gefahren sein könnte, um von dort aus mit dem Zug weiter nach Brandenburg bzw. Wittstock zu gelangen.



Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 189 cm groß

- 99 kg

- Bekleidung: blaue Jeans, blaue Turnschuhe, schwarze Jacke, roter Pullover

Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Julian Seifert gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen die Polizei in Plau am See unter der Telefonnummer 038735-8370 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiterhin kann die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.