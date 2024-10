POL-NB: Dorfbewohner randaliert auf Baustelle

Malchin (ots) -



Heute Morgen gegen 07:30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz auf einer Baustelle in Pribbenow. Der Malchiner Polizei wurde ein Mann gemeldet, der in dem Dorf bei Stavenhagen randalieren soll. Die Absperrschranken der Baustelle lagen auf der Fahrbahn verteilt und auch die Mülltonnen der umliegenden Bewohner kippte der Mann auf die Fahrbahn. Die Person verhielt sich sehr aggressiv und unkooperativ. Er teilte den Beamten mit, dass er immer ein Messer bei sich trage und wollte es im gleichen Moment hervorholen. Die zwei Streifenteams konnten dies verhindern und stellten bei einer anschließenden Durchsuchung der Person das besagte Messer fest. Der Mann leistete weiterhin vehement aktiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, sodass er gefesselt wurde. Im Laufe des Einsatzes konnten die Personalien bekannt gemacht werden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Deutschen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aus diesem Grund wurde ein Rettungswagen und ein Notarzt informiert. Es erfolgte eine Verbringung in eine psychiatrische Einrichtung mit polizeilicher Unterstützung. Während dieser Maßnahme trat der Beschuldigte mehrfach nach den Beamten, spuckte in Richtung einer Kollegin und wollte die Beamten beißen.



Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Malchin wurden nicht verletzt und blieben weiterhin dienstfähig. Den 29-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz.



