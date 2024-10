POL-HRO: Verkehrseinschränkungen auf der BAB 20 nach Unfall

Grevesmühlen (ots) -



Am gestrigen Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Bobitz.



Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 28-jährige Fahrer eines Busses gegen 09:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Außenschutzplanke und kam anschließend auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Die 31 Fahrgäste sowie der Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 13.000 Euro.



Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Busses halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



