POL-HRO: Vorsätzliche Brandstiftung an einer Baumaschine in Rostock-Toitenwinkel

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstages (17.10.2024) kam es im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel zu einer vorsätzlichen Brandstiftung. Ein bislang unbekannter Täter setzte einen auf der Baustelle an der Toitenwinkler Allee abgestellten Teleskoplader in Brand.



Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 04:30 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem er den in Flammen stehenden Bagger bemerkt hatte. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Rostock brannte die Baumaschine vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Tatortes geben können. Wer hat zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr etwas gesehen, das zur Aufklärung der Tat dienlich sein könnte? Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter https://www.polizei.mvnet.de/ oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



