POL-HRO: Unbekannte stehlen VW Transporter - Polizei sucht nach Zeugen

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es am Dienstag (15.10.) im Wismarer Stadtteil Wendorf zu einem Diebstahl eines Transporters der Marke VW.



Wie die Besitzerin des gestohlenen Fahrzeugs mitteilte, sei der VW T6 gegen 08:00 Uhr nahe eines Garagenkomplexes der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wismar verschlossen abgestellt worden. Als sie gegen 11:00 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest.



Wie sich der oder die unbekannten Täter Zugang zum Fahrzeug verschafft haben, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Bei dem Transporter handelt es sich um einen dunkelblauen VW T6 Transporter, der im Bereich des hinteren linken Rades einen hellblauen Schriftzug mit der Aufschrift "Bulli" aufweist.

Der Stehlschaden wird gegenwärtig auf 29.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



