POL-HRO: Hundebissvorfall mit tödlichem Ausgang

Am gestrigen Abend ereignete sich im Bereich Mueßer Holz ein tragischer Vorfall, bei dem ein Hund einen anderen Hund tödlich verletzte.



Nach bisherigen Erkenntnissen spielte sich der Vorfall gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Pawlowstraße ab. Zwei Hundehalter waren unabhängig voneinander mit ihren angeleinten Tieren unterwegs, als ein Schäferhund-Mischling aus bislang ungeklärten Gründen einen kleineren Chihuahua-Shih-Tzu-Mischling angriff. Dabei erlitt der kleine Hund so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb.



Gegen den 41-jährigen Halter des Schäferhund-Mischlings wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß der Hundehalterverordnung eingeleitet.



