POL-NB: Erstmeldung: Brand Bootsschuppen in Kamerun

Aktuell sind die Polizei an Land und auf dem Wasser sowie die Feuerwehr in Waren im Bereich des Kameruner Walds im Einsatz. Die Bootsschuppen und die Gaststätte nahe des Hundetrainingsplatzes brennen aus bisher noch ungeklärter Ursache. Es gibt in dem Bereich auch eine entsprechende Rauchwolke am Himmel, so dass für die umliegenden Bewohner empfohlen wird, Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen zu halten.



Die Polizei hat den Kameruner Weg ab Höhe Röbeler Chaussee für den Verkehr gesperrt.



Die Ermittlungen zur Brandursache beginnen, sobald das Feuer gelöscht ist.



Es gibt aktuell keine Erkenntnisse zu möglichen Verletzten.



