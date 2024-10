POL-HRO: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit - mehr als 180 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Rostock (ots) -



Mehr als doppelt so schnell wie vorgeschrieben war am Montagvormittag ein Autofahrer im Bereich Rostocker Mühlendamm unterwegs. Statt der erlaubten 30 km/h wurde sein Fahrzeug mit einem Tempo von 62 km/h eingemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.



Der Polizei aufgefallen war das Fahrzeug im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen, welche Beamte des Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen zu Wochenbeginn im Bereich des Mühlendamms durchführten. Am Montag und Dienstag stellte die Polizei bei ihren mehrstündigen Kontrollen insgesamt 182 Geschwindigkeitsverstöße fest. 123 Fahrzeugführer bewegten sich dabei im Verwarngeld-Bereich, 59 Autofahrer erwartet ein Bußgeldverfahren. Zudem wurden jeweils zwei Rotlichtverstöße sowie zwei Fahrzeugführer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten, festgestellt.



