POL-HRO: Motorradfahrer verletzt sich bei Probefahrt schwer

Schwerin (ots) -



Ein 57-jähriger Motorradfahrer stürzte gestern Mittag bei einer Probefahrt und verletzte sich schwer.



Der aus dem Landkreis Lüneburg stammende Mann war gestern im Bereich Göhrener Tannen mit einem Motorrad der Marke BMW unterwegs und habe ersten Erkenntnissen nach aufgrund der tiefstehenden Sonne den Straßenverlauf nicht rechtzeitig erkennen können und fuhr frontal gegen einen Bordstein in der Friedrich-Paschen-Straße an der Einmündung Carl-Tackert-Straße. Schwer verletzt wurde der deutsche Fahrer von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war in Folge des Sturzes derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden wird auf 10.000EUR geschätzt.



Das Kriminalkommissariat Schwerin führt die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell