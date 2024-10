POL-NB: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Heringsdorf (ots) -



Am 16.10.2024, gegen 22:45 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 37 zwischen den Ortschaften Benz und Labömitz ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Radfahrer. Der 43-jährige deutsche Fahrer eines E-Bikes befuhr die abschüssige Fahrbahn aus Labömitz in Richtung des Ortskerns Benz. Ca. 100m vor Benz kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ohne Kopfschutz mit einem Straßenbaum. Der 43-Jährige verstarb noch vor Ort. Am Unfallort wurde auf der Fahrbahn Geäst und Laub festgestellt, zudem herrschte ein starker Seitenwind. Inwieweit diese Umstände zum Unfall beitrugen, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Fahrrad des 43-Jährigen wurde zur Spurenauswertung vorerst sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Im Auftrag



Matthias Paa

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell