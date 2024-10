Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe - Wer kennt diese Personen?

Details anzeigen Polizei Schwerin: Wer kennt die Personen? Polizei Schwerin: Wer kennt die Personen?

Die Schweriner Polizei veröffentlicht Phantombilder von zwei unbekannten Tatverdächtigen und erhofft sich damit Hinweise, die eine Identifizierung der Trickdiebe aus einem Vorfall im April diesen Jahres ermöglicht.

Unter einem Vorwand verschafften sich eine weibliche und ein männlicher Täter am 18.04.2024 kurz vor der Mittagszeit Zugang zur Wohnung einer 85-jährigen Frau in Schwerin. Die beiden Verdächtigen sollen daraufhin mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von ebenfalls mehreren tausend Euro aus der Wohnung in der Weststadt gestohlen haben.

Ein im April veröffentlichter Zeugenaufruf und weitere polizeiliche Maßnahmen führten bisher nicht zur Identifizierung der beiden Täter.

Wer kennt die Frau oder den Mann auf den Phantombildern oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 entgegen.

Pressemitteilung v. April 2024: https://fcld.ly/2024-04trickdiebstahl