POL-ANK: Autofahrer in Greifswald verwechselt Gas- und Bremspedal und verletzt zwei Fußgänger

Greifswald (ots) -



Heute Vormittag (16.10.2024) kam es gegen 09:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Pappelallee in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer zwei Fußgängerinnen angefahren und leicht verletzt hat.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 75-jährige Fahrer eines Pkw Audi zunächst vorwärts in eine freie Parklücke. Als er anschließend sein Fahrzeug in der Parklücke anhalten wollte, verwechselte der Audi-Fahrer offenbar das Bremspedal mit dem Gaspedal, beschleunigte sein Fahrzeug und erfasste zwei Frauen im Alter von 55 und 63 Jahren, die zu Fuß an der Parklücke vorbeigingen. Der Wagen des Unfallverursachers kam wenige Meter weiter an einem Schilderpfosten zum Stehen.



Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in die Universitätsmedizin gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.



Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



