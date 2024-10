POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz endet mit Gewahrsamnahme

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend wurden Beamte der Schweriner Polizei durch die Bildüberwachung des Marienplatzes auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen aufmerksam. Gegen 21:40 Uhr eskalierte eine zunächst verbale Streitigkeit in eine körperliche Konfrontation, an der ein 25-jähriger und ein 30-jähriger Mann, beide tunesischer Staatsangehörigkeit, beteiligt gewesen sein sollen. Der 25-Jährige kam einem erteilten Platzverweis nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen wurde.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.



