POL-HRO: Dachstuhlbrand einer Garage in Wilhelminenhof (Gemeinde Gülzow-Prüzen)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Dachstuhlbrand einer Garage in Wilhelminenhof in der Gemeinde Gülzow-Prüzen (LK Rostock). Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der 76-jährige Eigentümer während der Ausübung von Gartenarbeiten, dass von seiner Garage ausgehend Rauch aufstieg. Zunächst versuchte er offenbar noch das Feuer selbständig zu löschen und Gegenstände aus der Garage zu holen. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr übernahm dann den Löscheinsatz. Im Zuge der Brandbekämpfung waren insgesamt 32 Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren Güstrow, Tarnow, Gülzow und Karcheez im Einsatz. Weiterhin waren ein Rettungs- und ein Notarztwagen vorsorglich vor Ort. Glücklicherweise gab es keine verletzte Personen.



Die Gefahr des Übergreifens vom Feuer auf umliegende Gebäude bestand nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst der Polizei am Brandort hinzugezogen. Als Brandursache wird nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Holzofens vermutet. Die Kriminalpolizei Güstrow führt diesbezüglich die weiteren Ermittlungen.



