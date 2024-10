POL-HRO: Raubdelikt in Groß Klein - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Am gestrigen Dienstag (15.10.2024) kam es gegen 23:30 Uhr im Bereich des Schiffbauerrings zu einem Raubdelikt.



Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen stieg der Geschädigte um 23:19 Uhr im Bereich Groß Klein zusammen mit den späteren Tatverdächtigen in den Bus ein. Nachdem der 28-jährige Deutsche den Bus am Klenow Tor verließ und sich fußläufig entfernte, sei er unvermittelt durch die drei Täter zu Boden gezogen und unter dem Einsatz körperlicher Gewalt beraubt worden. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort geflüchtet.



Etwa zehn Minuten nach der ersten Tatbegehung sei der Geschädigte im Bereich des Schiffbauerrings erneut durch die Tätergruppe überwältigt und beraubt worden. Auch hier konnten die Täter unerkannt flüchten.



Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 18-20 Jahre alt, ca. 1,65m groß, dunkle Bekleidung.



Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben oder Angaben zu den geflüchteten Tätern machen? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell