POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A24 bei Parchim

Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der Autobahn 24, Höhe der Anschlussstelle Parchim, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Däne schwer verletzt worden ist.



Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer gegen 05:45 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.



