POL-HRO: 12-jähriger Junge durch unbekannten Mann auf die Straße gestoßen - Zeugen gesucht

Am heutigen Morgen gegen 09:20 Uhr ereignete sich in der St.- Petersburger Straße, in Fahrtrichtung Mecklenburger Allee, ein Vorfall, bei dem ein 12-jähriger Junge durch eine unbekannte männliche Person auf die Straße gestoßen wurde und sich dabei leicht verletzte.



Der Junge befand sich gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund an der Bushaltestelle Möllner Straße. Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige unvermittelt auf die beiden Jungen zugegangen sein, sie angesprochen und den 12-Jährigen ohne ersichtlichen Grund auf die St.-Petersburger Straße geschubst haben. Der Junge stürzte aufgrunddessen auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.



Der Tatverdächtige entfernte sich nach dem Vorfall zu Fuß in Richtung Mecklenburger Allee.



Beschreibung des Tatverdächtigen:



- Männlich, ca. 30 Jahre alt



- ca. 185 cm groß



- kräftige, stämmige Statur



- breites Gesicht, flaches Kinn



- blond-orangene Haare, Sommersprossen



- Bekleidung: schwarze Jogginghose, schwarze Jacke,

schwarzes T-Shirt mit Wolfszeichen, schwarz-weiße

Schuhe



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich umgehend zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Rostock

Katja Weizel

Telefon: 0381/ 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell