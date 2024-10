POL-HRO: Unbekannte stehlen Kraftstoff und Werkzeug aus Forstmaschinen

Lübtheen (ots) -



In einem Waldstück bei Langenheide (Lübtheen) haben unbekannte Täter in der Zeit vom 9. Oktober, 13 Uhr, bis zum 14. Oktober, 8 Uhr, mehrere hundert Liter Kraftstoff aus dort abgestellten Forstmaschinen entwendet.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt rund 500 Liter Diesel aus zwei Forstmaschinen gestohlen. Zusätzlich entwendeten die Täter verschiedene Fahrzeugteile sowie Werkzeug. Dabei beschädigten sie auch die beiden Forstmaschinen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 631-0 zu wenden. Hinweise nehmen auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Rostock

Anne Schwartz

Telefon: 0381/ 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell