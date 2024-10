POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach fremdenfeindlichen Äußerungen in Straßenbahn

Schwerin (ots) -



Gestern kam es in der Straßenbahnlinie 1 zwischen den Haltestellen Dreescher Markt und Marienplatz zu fremdenfeindlichen Äußerungen durch einen bislang unbekannten älteren Mann. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.



Der Vorfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr. Der Täter soll sich in diskriminierender Weise geäußert haben, was nun strafrechtlich verfolgt wird. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Glatze

- Schwarzes Basecap

- Schwarzer Rucksack der Marke Puma

- Weiß-schwarze Jacke



Die Polizei Schwerin ermittelt und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





