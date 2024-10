POL-NB: Drogen und Waffen in mehreren Objekten sichergestellt

Demmin (ots) -



Gestern haben in Demmin und Umgebung mehrere Durchsuchungen bei mutmaßlichen Drogenhändlern zum Auffinden von Betäubungsmitteln und Waffen geführt. Dabei wurden unter anderem mehrere dutzend Gramm Kokain, über 200 Gramm Amphetamin, hunderte Ecstasy-Pillen und etwa 100 Gramm einer bisher noch unbekannten kristallinen Substanz sichergestellt. Für die Waffen - unter anderem zwei scharfe Schusswaffen - liegt keine Erlaubnis vor. Der Marktwert der gefundenen Drogen wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.



Der Hauptbeschuldigte in diesem Verfahren ist ein 62-jähriger Deutscher. Die weiteren vier Beschuldigten sind ebenfalls Deutsche und zwischen 42 und 63 Jahre alt.



Bei den Durchsuchungen sind die Ermittler zudem auf Markenprodukte gestoßen, die aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Markengesetz zur weiteren Prüfung an den Zoll übergeben werden.



Bei den Maßnahmen wurden die Neubrandenburger Drogenfahnder von der Bereitschaftspolizei inklusive Diensthunden unterstützt.



