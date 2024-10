POL-NB: Unbekannter Fahrzeugführer verursacht Unfall und flieht vom Unfallort

Röbel (ots) -



Am 14.10.2024 kam es gegen 08:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW frontal mit einem Baum kollidierte. Ein 18-jähriger deutscher PKW-Fahrer fuhr aus Wendhof kommend in Richtung Grabenitz. Dem jungen Mann kam ein weiteres Fahrzeug auf der Fahrbahn entgegen. Bevor sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden soll das Fahrzeug aus Grabenitz kommend auf die Spur des 18-Jährigen gekommen sein und auf ihn zugefahren sein. Der junge Fahrzeugführer wollte eine Kollision verhindern und wechselte nun ebenfalls die Fahrspur nach links. Der entgegenkommende PKW fuhr nun zurück auf seine Fahrbahn und befand sich direkt vor dem Fahrzeug des 18-Jährigen. Aus diesem Grund wich er auf einen Grünstreifen aus und kollidiere schlussendlich mit einem Straßenbaum.

Der 18-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug des jungen Mannes entstand ein Schaden von circa 8.000 Euro.



Der andere Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort. Zu der Person liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise vor. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Nissan handeln.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen zum Unfallgeschehen oder zum Fahrzeug.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell