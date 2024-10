POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Passin bei Bützow (LK Rostock)

Güstrow/ Bützow (ots) -



In der Zeit vom 10.10.2024 19:00 Uhr bis zum 14.10.2024 13:50 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Passin (Landkreis Rostock/Gemeinde Klein Belitz). Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten dieses. Abgesehen von ein paar Getränkeflaschen wurde jedoch offenbar nichts weiter entwendet. Angaben zum entstandenen Schaden liegen gegenwärtig nicht vor. Die Kriminalpolizei in Bützow führt nun die weiteren Ermittlungen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



