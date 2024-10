POL-ANK: 58-jährige Fahrzeugführerin will sich Verkehrskontrolle entziehen und leistet Widerstand

Usedom (ots) -



Am 14.10.2024, gegen 13:20 Uhr, erhielten die Beamten des deutsch-polnischen Polizeiteams des Polizeireviers Heringsdorf den Hinweis, dass ein PKW VW mit baden-württembergischem Kennzeichen ohne gültige TÜV-Plakette in Richtung Ahlbeck unterwegs sei.



Noch bevor die Polizeibeamten das Fahrzeug stoppen konnten, hielt die 58-jährige Fahrerin selbstständig auf einem Parkplatz in der Swinemünder Chaussee in Ahlbeck an. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, verriegelte die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug und reagierte nicht auf die Ansprache der Beamten. Die Fahrerin hielt lediglich einen Zettel an die geschlossene Scheibe ihres Fahrzeuges, auf dem stand, dass sie geltendes Recht nicht anerkenne. Im weiteren Verlauf der Kontrolle öffnete die 58-Jährige das Fahrzeugfenster nur einen Spalt und teilte den Beamten mit, dass sie diese nicht als Polizeibeamte anerkenne. Anschließend schloss die Fahrzeugführerin das Fenster und verweigerte jede weitere Kommunikation mit den Beamten.



Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass es seit Mitte September stillgelegt war und die 58-jährige Baden-Württembergerin somit ohne gültige Zulassung und Pflichtversicherung im Straßenverkehr unterwegs war. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen versuchte die 58-Jährige mit ihrem Pkw vom Parkplatz zu flüchten. Aus diesem Grund kamen zwei weitere Beamte mit ihrem Funkstreifenwagen zur Unterstützung hinzu.



Die Fahrzeugführerin versuchte jedoch weiterhin mit ihrem PKW vom Parkplatz zu flüchten und rangierte dabei derart aggressiv und rücksichtslos, dass sie drohte, die Beamten mit ihrem PKW zu überrollen. Alle Versuche, die Fahrerin zum Anhalten zu bewegen, wurden von ihr ignoriert, so dass die Beamtinnen und Beamten die Seitenscheibe der Fahrerseite einschlagen mussten. Selbst dann versuchte die Beschuldigte weiterzufahren und fuhr auf die Polizeibeamten zu. In einem günstigen Moment gelang es den Beamten, die Frau über die Fahrerseite zu greifen, die Tür zu öffnen und sie aus dem Fahrzeug zu ziehen.



Die 58-Jährige leistete weiterhin erheblichen Widerstand und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund vorläufig festgenommen und anschließend wegen fehlender Ausweispapiere erkennungsdienstlich behandelt. Der Pkw der 58-Jährigen wurde sichergestellt und die Beschuldigte soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.



Gegen die 58-jährige Deutsche wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt.



