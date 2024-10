POL-HRO: Diebstahl aus PKW - Täter auf frischer Tat gestellt

Scvhwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei stellte Freitagnachmittag einen 35-jährigen Mann, der im Verdacht steht, Wertgegenstände aus einem Fahrzeug entwendet zu haben.



Dank aufmerksamer Zeugen erhielt die Polizei frühzeitig Hinweise auf einen Diebstahl und konnte umgehend Maßnahmen einleiten. In der Nähe des Tatortes wurde ein 35-jährige Marokkaner von Polizeibeamten gestellt. Er steht im Verdacht, gegen 14:00 Uhr mehrere Hundert Euro und eine Bankkarte aus einem VW Touran am Grunthalplatz gestohlen zu haben.



Am selben Nachmittag wurden der Polizei weitere Diebstähle aus Fahrzeugen im Innenstadtbereich gemeldet. Derzeit wird geprüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.



Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, keine Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zu belassen, da Täter auch kurze Abwesenheiten der Fahrzeugbesitzer ausnutzen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell