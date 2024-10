POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Röbel (Müritz) (ots) -



Am 14.10.2024, gegen 20:15 Uhr, kam es auf der B192, zwischen der

Anschlussstelle Waren und Malchow, zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger

deutscher Pkw-Fahrer die B 192 aus Richtung der Autobahn 19 kommend

in Richtung Malchow. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache

nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Besamten

Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Eine vor Ort

durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,79 Promille.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und zur weiteren

Untersuchung ins Krankenhaus nach Plau verbracht. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 13.000,- Euro geschätzt. Die Polizei hat

eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Straßenverkehr sowie die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang

aufgenommen.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell