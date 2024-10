POL-NB: Mann droht und will festgenommen werden

Neubrandenburg (ots) -



Heute Vormittag hat ein 27-Jähriger in der Kirschenallee in Neubrandenburg einen Polizeieinsatz selbst herbeigerufen. Er hat der Polizei am Telefon gesagt, sie solle sofort zu ihm kommen und ihn mitnehmen. Anderenfalls wolle er mit seinem Messer Menschen erstechen.



Der wegen verschiedener Taten bereits polizeibekannte Mann schien in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein. Als er einen Streifenwagen erblickte, warf er sein Messer ins Gebüsch und ließ sich mit den Händen hinter dem Kopf freiwillig festnehmen.



In der Gewahrsamszelle des Reviers eskalierte die Situation mit ihm kurzzeitig wieder. Er war verbal und körperlich den Polizisten gegenüber aggressiv, bedrohte und beleidigte sie und konnte von mehreren Beamten schließlich in der Zelle fixiert werden. Bei der Aktion wurde ein Beamter leichtverletzt, blieb aber weiter dienstfähig.



Als er sich wieder beruhigt hatte, wollte er auf eigenen Wunsch lieber in eine Klinik eingewiesen werden. Das haben die Einsatzkräfte dann organisiert.



Der aggressive Mann ist Deutscher.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell