POL-NB: Körperverletzungsdelikte beschäftigten die Polizei am Wochenende

Am vergangenen Wochenende war die Polizei im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mehrfach zu Schlägereien oder körperlichen Auseinandersetzungen im Einsatz.



So kam es am Abend des 11.10.2024 gegen 21:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Otto-Lilienthal-Straße in Neubrandenburg. Ein 20-jähriger deutscher Mann befand sich auf dem Gehweg als er von einer vierköpfigen Personengruppe zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf durch eine Person aus der Gruppe heraus angegriffen wurde. Der 20-Jährige erlitt Schmerzen und Verletzungen im Kopfbereich und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Er war zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung stark alkoholisiert. Es konnte während der Sachverhaltsklärung ein möglicher 31-jähriger deutscher Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Hintergründe zum Motiv der Tat oder weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.



Am frühen Morgen des 12.10.2024 kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Bar in der Warener Innenstadt. Dort soll es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein, bei der eine weitere männliche Person mit einem Barhocker zugeschlagen hat. Hierbei verfehlte er sein Ziel und traf stattdessen eine außenstehende 46-jährige Frau am Hinterkopf. Sie erlitt eine Kopfplatzwunde und musste medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige konnte im Nachhinein ermittelt werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen polizeibekannten Deutschen. Alle Beteiligten waren augenscheinlich alkoholisiert, lehnten jedoch einen Atemalkoholtest ab. Zu den Umständen und weiteren Hintergründen der Auseinandersetzung ist zum momentanen Zeitpunkt nichts Weiteres bekannt.



