POL-HRO: Polizei Güstrow zieht volltrunkenen 24-Jährigen ohne Führerschein aus dem Verkehr

Güstrow (ots) -



Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt, nachdem Beamte der Polizei Güstrow am Vormittag des 13.10.2024 einen erheblich alkoholisierten, führerscheinlosen PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen haben.



Gegen 11:00 Uhr wurden die Beamten zunächst aufgrund eines Zeugenhinweises auf die vermeintliche Trunkenheitsfahrt aufmerksam. In der Rostocker Chaussee gelang es den Einsatzkräften kurz darauf den Audi zu stoppen. Der Fahrer, ein 24-jähriger Deutscher, habe keine Fahrerlaubnis vorweisen können. Darüber hinaus hätten sich die Beamten aufgrund starken Alkoholgeruchs zu einem Alkoholtest bei dem in Neubrandenburg wohnhaften Mann entschieden. Ergebnis: 1,73 Promille. Nach vorliegenden Angaben des Tatverdächtigen habe er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Eine Blutprobe wurde entnommen.



Der Halter des PKW, ein 56-jähriger Mann aus Schwaan, habe sich nebst weiteren drei weiteren Personen als Mitfahrer im Fahrzeug befunden - ebenfalls erheblich alkoholisiert. Zur Verhinderung der Begehung weiterer Verkehrsdelikte wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizeibeamten sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell