POL-HRO: Kellereinbruch - Täter auf frischer Tat gestellt

In den späten Abendstunden des vergangenen Sonnabends konnte die Rostocker Polizei einen 37-jährigen Mann identifizieren. Dieser war nach ersten Erkenntnissen in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Brinckmannsdorf eingebrochen.



Gegen 22:20 Uhr erhielt die Polizei Rostock den Hinweis, dass sich eine männliche Person in den Kellerräumen eines im Luten-Bohn-Weg gelegenen Mehrfamilienhaus aufhalten soll und durch Anwohner festgehalten werde. Nach ersten Angaben von Zeugen soll der Tatverdächtige entdeckt worden sein, als dieser ein Kellerabteil durchsuchte.



Als die eingesetzten Kräfte der Polizei Rostock vor Ort eintrafen, konnten sie die Person im Keller feststellen. Im mitgeführten Rucksack des Tatverdächtigen konnten die Beamten geeignete Tatwerkzeuge auffinden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde der Pkw sowie die Wohnung des tatverdächtigen Deutschen durchsucht. Hier konnte diverses Gut festgestellt werden, bei dem der Verdacht besteht, dass es sich dabei um Diebesgut aus vorausgegangenen Straftaten handeln könnte. Die Gegenstände wurden sichergestellt.



Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls geführt.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und muss nun klären, ob der 37-Jährige auch in Verbindung mit weiteren Straftaten stehen könnte.



