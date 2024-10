POL-HRO: Raubüberfall in Groß Klein - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich im Rostocker Stadtteil Groß Klein ein Raubüberfall. Ein 29-jähriger afghanischer Staatsbürger wurde von drei bislang unbekannten Männern angegriffen und beraubt.



Nach ersten Erkenntnissen soll der 29-Jährige in der Alten Warnemünder Chaussee vor dem Futterhaus zunächst von drei Männern angesprochen und nach Bargeld gefragt worden sein. Als er dies verneinte, sollen ihn die Täter unvermittelt geschlagen und getreten haben. Im weiteren Verlauf sollen sie ihm sein Smartphone entrissen und in unbekannte Richtung geflohen sein.



Der Geschädigte wurde leicht verletzt und durch einen alarmierten Rettungswagen medizinisch versorgt. Im Anschluss konnte er vor Ort entlassen werden.



Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:



männlich

circa 170-180 cm groß

braune Haare

bekleidet mit schwarzen Oberteilen und hellen Hosen



Die Polizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 zu melden. Hinweise können auch über jede Polizeidienststelle oder die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de übermittelt werden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Rostock

Katja Weizel

Telefon: 0381/ 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell