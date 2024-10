POL-HST: Vollsperrung der Landesstraße 29 nach Verkehrsunfall zwischen Reisebus und Abschlepper

Nadelitz / Insel Rügen (ots) -



Aktuell ist die Landesstraße 29 auf der Insel Rügen zwischen Nadelitz und dem Abzweig nach Stresow nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Abschlepper und einem Reisebus voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 11:45 Uhr.



Im Bus befanden sich 27 Insassen einschließlich Fahrer. Der Fahrer des Bergungsfahrzeuges wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sieben leichtverletzte Reisebusinsassen konnten vor Ort versorgt werden.



Die polizeilichen Maßnahmen dauern noch an. Zur Unfallaufnahme und notwendigen Bergung der Fahrzeuge muss die Landesstraße voraussichtlich weiterhin bis etwa 14:30 Minuten voll gesperrt werden.



