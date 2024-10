POL-HST: Riesenspinne kommt in Gewahrsam

Prerow (ots) -



Am heutigen Montag wurde die Polizei in Prerow gegen 8:30 Uhr durch Mitarbeiter eines Supermarktes über den Fund einer giftigen Riesenspinne informiert.



Die Riesenkrabbenspinne hatte es sich in einem Bananenkarton gemütlich gemacht, wurde aber rechtzeitig durch die Supermarkt-Mitarbeiter entdeckt und eingefangen, bevor sie Schaden anrichten konnte.



Durch die Polizei wurde sie nun in Gewahrsam genommen und wartet auf die Abholung durch den Amtstierarzt des Landkreises Vorpommern-Rügen.



