POL-HRO: Täter haben es auf Werkzeuge in Transportern abgesehen - drei Fälle innerhalb der Polizeiinspektion Güstrow angezeigt

In der Nacht von Donnerstag zum Freitag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow zu gleich drei Fällen von Angriffen auf Firmentransporter. In zwei Fällen konnten die Fahrzeuge geöffnet und darin mitgeführte Arbeitsmaschinen und Werkzeuge entwendet werden.



So wurde ein Firmentransporter, der in der Zeit von Donnerstagabend 18:00 Uhr bis zum Freitagmorgen 08:00 Uhr auf einem Parkplatz im Kranichmoor in Sanitz stand, durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf etwa 2.400EUR geschätzt.



Ein weiterer Sachverhalt wurde am Samstagmittag direkt im Polizeirevier Sanitz angezeigt. In diesem Fall wurde ein weiterer Firmentransporter am Donnerstag gegen 17:00 Uhr auf einem Grundstück am Hofsee in Gubkow (Gemeinde Sanitz) abgestellt. Am Folgetag, Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr, wurden dann Beschädigungen am Fahrzeugheck festgestellt. Jedoch gelang es den Tätern offenbar nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000EUR geschätzt.



In derselben Nacht kam es zu einem dritten Fall im Sabeler Weg in Wiendorf bei Schwaan. Hier wurde der Transporter auf einem nicht umfriedeten Grundstück in der Zeit von Donnerstagabend 18:00 Uhr bis Freitagmorgen 09:50 Uhr gewaltsam geöffnet. Der hier entstandene Stehl- und Sachschaden wird auf etwa 3.000EUR geschätzt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



