POL-NB: Alkoholisierter Fahrer verursacht Parkplatzunfall

Am 12.10.2024 wurde über den Notruf der Polizei ein Unfall in einer Parkplatzanlage in der Rethrastraße in Neubrandenburg gemeldet. Hierbei kollidierte ein 22-jähriger rumänischer Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren mit einem gegenüberliegenden geparkten PKW. Der Fahrer stieg aus und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen informierten die Polizei über den Sachverhalt. Kurz vor dem Eintreffen der Neubrandenburger Kollegen gegen 18:15 Uhr kehrte der Fahrzeugführer zurück und wurde durch die Zeugen vor Ort festgehalten. Der Mann machte auf die Beamten einen berauschten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 0,53 Promille. Angesichts der auffälligen körperlichen Ausfallerscheinungen wurde kurze Zeit später ein zweiter Atemalkoholtest, mit einem Ergebnis von 1,91 Promille, durchgeführt.

Es erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Weiterhin konnte der junge Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis nachweisen.

Die entsprechenden Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht, wurden aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell