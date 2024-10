LWSPA M-V: Maritime-Safety-Days - Wasserschutzpolizei kontrolliert vermehrt Frachtschiffe im Oktober 2024

Details anzeigen Logo Maritime Safety Days Logo Maritime Safety Days

Unter dem Motto "Maritime Safety Days" werden in den kommenden Tagen wiederholt verstärkt präventive Kontrollen der Berufsschifffahrt durchgeführt.

Die Wasserschutzpolizeien der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen gemeinsamer Kontrolltage vom 15. bis 23. Oktober gezielt Frachtschiffe kontrollieren.

Diese Kontrolltage der Frachtschifffahrt sind Teil der "Maritime Safety Days"; einer Kontrollaktion der Wasserschutzpolizeien der Küstenländer seit 2023.

Im laufenden Jahr 2024 wurden durch die Wasserschutzpolizeien der Küstenländer schon erfolgreich Kontrolltage der Fahrgastschifffahrt (März) und der Sportboote (Mai) durchgeführt. Die nun folgenden Aktionstage nehmen die Frachtschifffahrt in den Fokus. Schiffskontrollen sind regelmäßige Aufgabe der Wasserschutzpolizeien. Die verstärkten Kontrollaktionen sind notwendig, um die internationalen und nationalen Sicherheitsvorschriften der Berufsschifffahrt gezielt durchzusetzen und somit die Sicherheit des Schiffsverkehrs zu gewährleisten. Die Wasserschutzpolizistinnen und -polizisten kontrollieren im Rahmen der "Maritime Safety Days" unter anderem Schiffspapiere und Befähigungszeugnisse, die Öl-, Ballast-, und Ladungstagebücher sowie die Umsetzung internationaler Sicherheitsvorschriften an Bord.

Die Kontrolle von Fracht- und Kreuzfahrtschiffen wird auch gemeinsam mit weiteren Behörden, insbesondere des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), der BG-Verkehr, der Generaldirektion für Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter sowie den Hafenbehörden absolviert. Erste Ergebnisse sind Ende Oktober zu erwarten.

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





