POL-HRO: Güstrower Busfahrer schlägt Räuber in die Flucht

Am Sonntagmorgen erhielt das Polizeihauptrevier Güstrow gegen 07:25 Uhr den Hinweis über einen Bedrohungssachverhalt am Güstrower Bahnhof. Nach ersten Erkenntnissen tätigte ein 60-jähriger Busfahrer kurz zuvor eine Pause am Güstrower Bahnhof als zwei männliche Personen auf seinen Bus zukamen. Einer der beiden Männer bedrohte den Busfahrer als dann mit einem mitgeführten Nothammer und verlangte Geld. Dieser packte den Drohenden jedoch an den Kragen und nahm ihn den Nothammer wieder ab. Anschließend flüchteten die beiden Männer, wobei der zweite Täter im Weglaufen noch eine gefüllte Flasche in Richtung des Busfahrers warf, die ihn jedoch verfehlte. Die beiden Flüchtigen wurden kurz darauf von den eingesetzten Polizeibeamten in der Schwaaner Straße festgestellt und kontrolliert. Bei den Tätern handelte es sich um einen 23-Jährigen und einen 17-Jährigen, die zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert waren (2,18 und 1,9 Promille). Bei beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobenentnahme im KMG Klinikum durchgeführt. Gegen den 23-jährigen Güstrower wird nun wegen des Versuchs des schweren Raubes und gegen den 17-jährigen Rostocker wegen des Versuchs der schweren Körperverletzung ermittelt. Die Kriminalpolizei Güstrow führt diesbezüglich die weiteren Ermittlungen.



