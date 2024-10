POL-HRO: Totalentwendung eines PKW in Hohen Schwarfs bei Rostock

Hohen Schwarfs/ Landkreis Rostock (ots) -



Nach vorliegenden Angaben sei in Hohen Schwarfs in der Nacht vom 12.10. zum 13.10.2024 ein PKW von einem Privatgrundstück entwendet worden.



Wie die Besitzer des gestohlenen Ford C-Max mitteilten, sei der PKW noch am Vorabend gegen 23.00 Uhr auf der Einfahrt des Grundstücks gesehen worden. Wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang zum Fahrzeug verschafft haben ist derzeit unklar.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte diverse Spuren, die nun ausgewertet werden. Zudem sind auch Videoaufnahmen einer vor Ort installierten Sicherheitskamera durch die Beamten sichergestellt worden. Der Stehlschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit etwa 10.000 Euro beziffert.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



