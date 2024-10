POL-NB: Transporter verschreckt Mädchen - Polizei sucht Zeugen

Demmin (ots) -



Am Freitagabend, den 11.10.2024 soll ein jugendliches Mädchen im Pensiner Weg in Richtung stadtauswärts von einer männlichen Person aus einem weißen transporterähnlichen Fahrzeug angesprochen worden sein. Nach Angaben des Mädchens soll das Fahrzeug gegen 20:45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit im Pensiner Weg an ihr vorbeigefahren sein und auf gleicher Höhe gehupt haben. Das Fahrzeug stoppte und der Fahrer stieg aus. Die Person wurde wie folgt beschrieben: 1,80cm groß, schlanke Statur, braune kurze Haare, dunkel gekleidet, kurze Hose.

Die Jugendliche flüchtete in Richtung "An der Mühle" und versteckte sich dort bis das Fahrzeug, was sie bis dahin verfolgte, schließlich verschwand. Daraufhin begab sie sich zu einem nahegelegenen Fitnessstudio. Ein Passant informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Demmin konnten im Nahbereich keinen beschriebenen PKW oder aber eine Person feststellen. Weitere Angaben sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.



Das Verhalten des jungen Mädchens ist aus polizeilicher Sicht lobenswert. Es ist richtig, sich in solchen Momenten schnell in Sicherheit zu bringen und sich Hilfe zu holen. Die Information an die Demminer Kollegen durch den Passanten am Fitnessstudio erfolgte ebenfalls schnell und vorbildlich.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sollte jemand einen weißen Kastenwagen im Demminer Stadtgebiet oder aber im Pensiner Weg am Freitagabend beobachtet haben, meldet sich bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540 melden. Mögliche Mutmaßungen oder Anschuldigungen sind für die weitere Polizeiarbeit nicht zielführend. Jedoch ist die Polizei für jeden wertvollen Hinweis sehr dankbar.



