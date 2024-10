Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Passower Feuerwehr

Am Donnerstag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Ludwigslust-Parchim an die Bürgermeisterin der Gemeinde Passow Barbara Schrul einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 191.000 Euro für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 17. Oktober 2024, 16 Uhr

Ort: Weisiner Weg 57, 19386 Passow

Das Löschgruppenfahrzeug (LF 20) wird das neue Einsatzfahrzeug der Passower Wehr sein und ersetzt ein 26 Jahre altes Löschfahrzeug (LF 16/12) und ein über 40 Jahre altes Tanklöschfahrzeug (TLF 16/20).